Uphold
Uphold Palkat

Uphold:n palkka vaihtelee $64,675 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $490,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Uphold. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Datatieteilijä
$151K
Henkilöstöhallinto
$64.7K
Ohjelmistosuunnittelija
$109K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$490K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Uphold on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $490,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Uphold ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,090.

