Upgrade Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat

Backend-ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada Upgrade:ssa on yhteensä CA$178K per year. Katso Upgrade:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$178K
Taso
Senior
Peruspalkka
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Upgrade?

CA$225K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Upgrade-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Upgrade-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Upgrade in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$327,271. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Upgrade Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$177,673.

