Upgrade Palkat

Upgrade:n palkka vaihtelee $54,880 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $211,050 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Upgrade. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $143K
Tuotepäällikkö
Median $207K
Datatieteilijä
Median $116K

Liiketoiminta-analyytikko
$54.9K
Data-analyytikko
$90.5K
Talousanalyytikko
$88.2K
Henkilöstöhallinto
$79.7K
Tuotesuunnittelija
$129K
Rekrytoija
$95.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$211K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Upgrade-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Upgrade on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $211,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Upgrade ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,800.

