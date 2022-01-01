Yritysluettelo
upGrad
upGrad Palkat

upGrad:n palkka vaihtelee $11,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $53,752 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä upGrad. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Tuotepäällikkö
Median $21.6K
Markkinointi
Median $27.3K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $53.8K

Myynti
Median $11K
Datatieteilijä
Median $22.6K
Liiketoiminnan kehittäminen
$11.8K
Tuotesuunnittelija
$14.3K
Ohjelmapäällikkö
$45.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$49.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä upGrad on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $53,752. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä upGrad ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $22,635.

