Upflow Palkat

Upflow:n palkka vaihtelee $60,480 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $215,324 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Upflow. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Data-analyytikko
$103K
Tuotepäällikkö
$96.7K
Myynti
$67.7K

Ohjelmistosuunnittelija
$60.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$215K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Upflow on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $215,324. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Upflow ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $96,664.

Muut resurssit