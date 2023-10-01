Yritysluettelo
University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Palkat

University of Saskatchewan:n palkka vaihtelee $33,392 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $350,940 Lääkäri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä University of Saskatchewan. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $49.7K
Data-asiantuntija
$33.4K
Lääkäri
$351K

Projektipäällikkö
$108K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä University of Saskatchewan on Lääkäri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $350,940. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä University of Saskatchewan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,025.

