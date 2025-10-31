Yritysluettelo
University of Melbourne
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Australia University of Melbourne:ssa on yhteensä A$102K per year. Katso University of Melbourne:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Yhteensä vuodessa
A$102K
Taso
A
Peruspalkka
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä University of Melbourne?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Uusimmat palkkailmoitukset
Sisältyvät nimikkeet

Tutkija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä University of Melbourne in Australia on vuosittainen kokonaiskorvaus A$148,452. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä University of Melbourne Ohjelmistosuunnittelija roolille in Australia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$102,197.

