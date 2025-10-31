Yritysluettelo
University of Maryland Research Assistant Palkat

Research Assistant mediaanikorvaus in United States University of Maryland:ssa on yhteensä $33.3K per year. Katso University of Maryland:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
University of Maryland
Research Assistant
College Park, MD
Yhteensä vuodessa
$33.3K
Taso
Assistant
Peruspalkka
$33.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä University of Maryland?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Research Assistant roolille yrityksessä University of Maryland in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $38,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä University of Maryland Research Assistant roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,280.

