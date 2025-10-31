Yritysluettelo
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States University of Kansas Medical Center:ssa vaihtelee $116K ja $165K per year välillä. Katso University of Kansas Medical Center:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$132K - $150K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$116K$132K$150K$165K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä University of Kansas Medical Center in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $165,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä University of Kansas Medical Center Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $116,200.

