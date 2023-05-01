Yritysluettelo
United Talent Agency
United Talent Agency Palkat

United Talent Agency:n palkka vaihtelee $50,170 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $233,825 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä United Talent Agency. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $135K
Hallinnollinen assistentti
$50.2K
Markkinointi
$99.5K

Tuotepäällikkö
$221K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$234K
UKK

The highest paying role reported at United Talent Agency is Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Talent Agency is $135,000.

