United Rentals Palkat

United Rentals:n palkka vaihtelee $60,695 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $84,575 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä United Rentals. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Data-asiantuntija
$84.6K
Myynti
$62K
Ohjelmistoinsinööri
$60.7K

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä United Rentals on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $84,575. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä United Rentals ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $62,036.

