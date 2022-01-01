Yritysluettelo
United Nations
United Nations Palkat

United Nations:n palkka vaihtelee $28,858 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $167,151 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä United Nations. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $167K
Hallinnollinen assistentti
$106K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$33.7K

Liiketoiminta-analyytikko
$109K
Data-tieteen päällikkö
$155K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$95.3K
Tuotesuunnittelija
$33.4K
Tuotepäällikkö
$90.9K
Ohjelmapäällikkö
$75.3K
Projektipäällikkö
$28.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä United Nations on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $167,151. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä United Nations ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,094.

