Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Spain Unit4:ssa on yhteensä €26.4K per year.

Mediaanipalkka
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Yhteensä vuodessa
€26.4K
Taso
L2
Peruspalkka
€25K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.4K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Unit4?

€143K

Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ohjelmistoinsinööri en Unit4 in Spain está en una compensación total anual de €33,763. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Unit4 para el puesto de Ohjelmistoinsinööri in Spain es €26,422.

Muut resurssit