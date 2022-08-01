Yritysluettelo
Uniswap
Uniswap Palkat

Uniswap:n palkka vaihtelee $179,100 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $190,950 Rekrytoija -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $190K

Krypto-insinööri

Tuotepäällikkö
$179K
Rekrytoija
$191K

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Uniswap on Rekrytoija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $190,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Uniswap ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $190,000.

