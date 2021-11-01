Yritysluettelo
Unilog
Unilog Palkat

Unilog:n palkka vaihtelee $18,165 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $51,740 Asiakaspalvelu -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Unilog. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Asiakaspalvelu
$51.7K
Tuotepäällikkö
$26.7K
Ohjelmistoinsinööri
$18.2K

Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Unilog on Asiakaspalvelu at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $51,740. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Unilog ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $26,704.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Unilog ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

