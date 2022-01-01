Yritysluettelo
Unigroup
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Unigroup Palkat

Unigroup:n palkka vaihtelee $59,706 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $91,242 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Unigroup. Viimeksi päivitetty: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $85K
Data-analyytikko
$59.7K
Data-asiantuntija
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Henkilöstöhallinto
$91.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Unigroup on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $91,242. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Unigroup ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,700.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Unigroup ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Blackhawk Network
  • Paragon Systems
  • ECI
  • Presto
  • K&L Gates
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit