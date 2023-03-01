Yritysluettelo
Unify Consulting Palkat

Unify Consulting:n palkka vaihtelee $145,725 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $221,100 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Unify Consulting. Viimeksi päivitetty: 10/16/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Liiketoiminta-analyytikko
$151K
Liiketoimintakehitys
$153K
Markkinointioperaatiot
$146K
Tuotesuunnittelija
$172K
Ratkaisuarkkitehti
$221K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Unify Consulting on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $221,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Unify Consulting ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $161,500.

