Uni Cards Palkat

Uni Cards:n palkka vaihtelee $28,550 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $67,993 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Uni Cards. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $68K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $61.5K
Data-tieteen päällikkö
$49.1K

Tuotesuunnittelija
$28.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Uni Cards on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $67,993. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Uni Cards ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $55,268.

