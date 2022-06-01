Yritysluettelo
UNFI
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

UNFI Palkat

UNFI:n palkka vaihtelee $91,540 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $181,300 Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä UNFI. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Liiketoiminta-analyytikko
$181K
Talousanalyytikko
$91.5K
Henkilöstöhallinto
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tuotesuunnittelija
$106K
Ohjelmistoinsinööri
$151K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä UNFI on Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $181,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä UNFI ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,550.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle UNFI ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Facebook
  • DoorDash
  • Stripe
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit