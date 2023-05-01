Yritysluettelo
Underdog Fantasy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Underdog Fantasy Palkat

Underdog Fantasy:n palkka vaihtelee $145,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $215,912 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Underdog Fantasy. Viimeksi päivitetty: 10/12/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $145K
Tuotesuunnittelija
Median $216K

UX-suunnittelija

Rekrytoija
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Tuotepäällikkö
$166K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$169K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Underdog Fantasy-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Underdog Fantasy on Tuotesuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $215,912. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Underdog Fantasy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,150.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Underdog Fantasy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Pinterest
  • Lyft
  • Coinbase
  • Dropbox
  • SoFi
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit