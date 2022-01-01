Yritysluettelo
Unacademy
Unacademy Palkat

Unacademy:n palkka vaihtelee $7,437 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintakehitys -tehtävässä alemman pään mukaan $108,771 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Unacademy. Viimeksi päivitetty: 10/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $31.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $28.8K
Kirjanpitäjä
$101K

Liiketoiminta-analyytikko
$29.9K
Liiketoimintakehitys
$7.4K
Data-analyytikko
$30.1K
Data-asiantuntija
$42.6K
Henkilöstöhallinto
$63.9K
Markkinointi
$48.4K
Tuotesuunnittelija
$21.6K
Ohjelmapäällikkö
$26.2K
Myynti
Median $8.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $109K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Unacademy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Unacademy คือ Ohjelmistokehityspäällikkö โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $108,771 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Unacademy คือ $30,102

