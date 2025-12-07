Yritysluettelo
Umpqua Bank
  • Palkat
  • Hallinnollinen assistentti

  • Kaikki Hallinnollinen assistentti -palkat

Umpqua Bank Hallinnollinen assistentti Palkat

Hallinnollinen assistentti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Umpqua Bank:ssa vaihtelee $73.1K ja $102K per year välillä. Katso Umpqua Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$79.2K - $92.1K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Umpqua Bank?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä Umpqua Bank in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $102,399. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Umpqua Bank Hallinnollinen assistentti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $73,142.

Muut resurssit

