umlaut Palkat

umlaut:n palkka vaihtelee $43,418 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $98,505 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä umlaut. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Teollinen muotoilija
$53.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$53.2K
Ohjelmistoinsinööri
$43.4K

Tekninen ohjelmapäällikkö
$98.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä umlaut on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $98,505. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä umlaut ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,452.

Muut resurssit