Ultima Genomics
Ultima Genomics Palkat

Ultima Genomics:n palkka vaihtelee $110,445 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $195,975 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ultima Genomics. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Biolääketieteen insinööri
$189K
Laitteistoinsinööri
$152K
Koneinsinööri
$110K

Ohjelmistoinsinööri
$196K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ultima Genomics on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $195,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ultima Genomics ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,643.

Muut resurssit