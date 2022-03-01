Yritysluettelo
Ulta Beauty
Ulta Beauty Palkat

Ulta Beauty:n palkka vaihtelee $120,146 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $172,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $172K
Data-asiantuntija
$120K
Tuotesuunnittelija
$126K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ulta Beauty on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $172,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ulta Beauty ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $125,625.

