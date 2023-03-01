Yritysluettelo
Ula
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Ula Palkat

Ula:n palkka vaihtelee $27,118 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $57,128 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ula. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Tuotesuunnittelija
$27.1K
Tuotepäällikkö
$57.1K
Projektipäällikkö
$35.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ohjelmistoinsinööri
$49.1K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Ula is Tuotepäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $57,128. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ula is $42,171.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Ula ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Intuit
  • Tesla
  • Google
  • Roblox
  • Lyft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit