Udaan Palkat

Udaan:n palkka vaihtelee $3,482 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $118,850 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Udaan. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $60K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $75.3K

Tuotepäällikkö
Median $85.4K
Kirjanpitäjä
$3.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$27.9K
Liiketoimintakehitys
$119K
Data-analyytikko
$17.4K
Muotisuunnittelija
$10.7K
Talousanalyytikko
$38.8K
Henkilöstöhallinto
$33.6K
Juridiikka
$34.7K
Markkinointi
$59.6K
Tuotesuunnittelija
$36.4K
Ohjelmapäällikkö
$58.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Udaan-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Udaan jest Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $118,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Udaan wynosi $38,861.

