Ubisoft Palkat

Ubisoft:n palkka vaihtelee $20,193 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $178,500 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ubisoft. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkko-ohjelmoija

Videopeli-ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Tuotepäällikkö
Median $108K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $116K

Data-analyytikko
Median $48.8K
Data-asiantuntija
Median $70K
Projektipäällikkö
Median $65.4K
Markkinointi
Median $111K
Ratkaisuarkkitehti
Median $119K
Liiketoiminta-analyytikko
$20.2K
Graafinen suunnittelija
$58.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$79.9K
Markkinointioperaatiot
$50.5K
Tuotesuunnittelija
$126K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$164K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$179K
UX-tutkija
$81.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ubisoft on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $178,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ubisoft ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $81,405.

