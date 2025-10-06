Yritysluettelo
Twilio
Ohjelmistokehityspäällikkö Taso

M4

Tasot yrityksessä Twilio

  1. M3Manager
  2. M4Senior Manager
  3. M5Director
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$386,195
Peruspalkka
$232,934
Osakeanti ()
$147,740
Bonus
$5,521

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Muut resurssit