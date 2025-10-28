Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Germany trivago:ssa on yhteensä €83.3K per year. Katso trivago:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Yhteensä vuodessa
€83.3K
Taso
-
Peruspalkka
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä trivago?
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä trivago in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €114,680. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä trivago Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €83,334.

