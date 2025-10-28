Yritysluettelo
trivago
trivago Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Germany trivago:ssa on yhteensä €67.6K per year. Katso trivago:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
trivago
Software Engineer
Dusseldorf, NW, Germany
Yhteensä vuodessa
€67.6K
Taso
L2
Peruspalkka
€67.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä trivago?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä trivago in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €80,788. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä trivago Ohjelmistosuunnittelija roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €67,625.

Muut resurssit