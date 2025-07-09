Yritysluettelo
TripleTen Palkat

TripleTen:n palkka vaihtelee $12,936 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $979,200 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TripleTen. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $96K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Asiakaspalvelu
$12.9K
Graafinen suunnittelija
$59.2K

Tuotesuunnittelija
$68.2K
Projektipäällikkö
$28.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$979K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TripleTen on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $979,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripleTen ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,736.

