  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Trip.com Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in China Trip.com:ssa on yhteensä CN¥400K per year. Katso Trip.com:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Yhteensä vuodessa
CN¥400K
Taso
hidden
Peruspalkka
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Trip.com?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Trip.com in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥906,220. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Trip.com Ohjelmistosuunnittelija roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥372,642.

Muut resurssit