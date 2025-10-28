Yritysluettelo
Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in China Trip.com:ssa on yhteensä CN¥758K per year. Katso Trip.com:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Yhteensä vuodessa
CN¥758K
Taso
L5
Peruspalkka
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Trip.com in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥1,175,529. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Trip.com Tuotepäällikkö roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥541,157.

