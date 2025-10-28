Yritysluettelo
TripAdvisor
TripAdvisor UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Australia TripAdvisor:ssa vaihtelee A$181K ja A$247K per year välillä. Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

A$196K - A$232K
Australia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
A$181KA$196KA$232KA$247K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä TripAdvisor in Australia on vuosittainen kokonaiskorvaus A$247,457. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripAdvisor UX-tutkija roolille in Australia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$180,751.

