Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States TripAdvisor:ssa vaihtelee $133K per year SE1 -tasolta $321K per year PSE1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $251K. Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SE1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä TripAdvisor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $320,567. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripAdvisor Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $205,000.

Muut resurssit