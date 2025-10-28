Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States TripAdvisor:ssa vaihtelee $133K per year SE1 -tasolta $321K per year PSE1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $251K. Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
