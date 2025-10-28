Yritysluettelo
TripAdvisor
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Kaikki Tuotesuunnittelija -palkat

TripAdvisor Tuotesuunnittelija Palkat

Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£89.6K - £106K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£78.9K£89.6K£106K£112K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 1 lisää Tuotesuunnittelija ilmoitusta yrityksessä TripAdvisor avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotesuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä TripAdvisor in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £112,054. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripAdvisor Tuotesuunnittelija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £78,925.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle TripAdvisor ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit