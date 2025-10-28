Yritysluettelo
TripAdvisor Datatieteilijä Palkat

Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹6.37M - ₹7.57M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä TripAdvisor in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹8,056,156. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripAdvisor Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,884,497.

Muut resurssit