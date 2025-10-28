Yritysluettelo
TripAdvisor
TripAdvisor Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States TripAdvisor:ssa vaihtelee $79.5K ja $108K per year välillä. Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$85.1K - $103K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$79.5K$85.1K$103K$108K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä TripAdvisor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $108,460. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripAdvisor Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,475.

Muut resurssit