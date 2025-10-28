Liiketoimintaoperaatiot korvaus in United States TripAdvisor:ssa on yhteensä €54.6K per year SE2 -tasolla. Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
UKK
Mikä on korkein Liiketoimintaoperaatiot palkka yrityksessä TripAdvisor in United States?
Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä TripAdvisor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus €57,614. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kuinka paljon TripAdvisor Liiketoimintaoperaatiot työntekijät ansaitsevat in United States?
Yrityksessä TripAdvisor Liiketoimintaoperaatiot roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €41,224.
