Yritysluettelo
TripAdvisor
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoimintaoperaatiot

  • Kaikki Liiketoimintaoperaatiot -palkat

TripAdvisor Liiketoimintaoperaatiot Palkat

Liiketoimintaoperaatiot korvaus in United States TripAdvisor:ssa on yhteensä €54.6K per year SE2 -tasolla. Katso TripAdvisor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€44.7K - €54.1K
Spain
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

TripAdvisor-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoimintaoperaatiot tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä TripAdvisor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus €57,614. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripAdvisor Liiketoimintaoperaatiot roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €41,224.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle TripAdvisor ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit