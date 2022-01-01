TripActions Palkat

Yritysluettelo
TripActions:n palkka vaihtelee $74,990 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $227,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TripActions. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Data-analyytikko
$84.9K
Data-asiantuntija
Median $75K
Talousanalyytikko
$116K

Tuotesuunnittelija
$108K
Tuotepäällikkö
Median $227K
Projektipäällikkö
$129K
Myynti
$84.6K
Ohjelmistoinsinööri
Median $220K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TripActions on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $227,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TripActions ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $111,712.

