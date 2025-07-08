TRIGO Palkat

TRIGO:n mediaaripalkka on $128,090 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TRIGO . Viimeksi päivitetty: 12/1/2025