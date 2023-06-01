Yritysluettelo
Tricida
Tricida Palkat

Tricida:n mediaaripalkka on $199,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Tricida. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$199K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Tricida on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $199,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tricida ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,000.

Muut resurssit

