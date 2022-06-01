Yritysluettelo
TravelPerk
TravelPerk Palkat

TravelPerk:n palkka vaihtelee $51,178 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $152,176 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TravelPerk. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $82.4K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $152K
Asiakaspalveluoperaatiot
$113K

Henkilöstöhallinto
$86.6K
Myynti
$51.2K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$97.2K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

TravelPerk-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TravelPerk on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $152,176. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TravelPerk ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,918.

