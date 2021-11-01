Yritysluettelo
Travelers
Travelers Palkat

Travelers:n palkka vaihtelee $51,299 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $281,585 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $135K
Aktuaari
Median $143K

Tuotepäällikkö
Median $163K
Projektipäällikkö
Median $155K
Vakuutuksenantaja
Median $121K
Myynti
Median $132K
Tuotesuunnittelija
Median $96K
Kirjanpitäjä
$86.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$86.9K
Asiakaspalvelu
$84K
Asiakaspalveluoperaatiot
$64.3K
Data-analyytikko
$95.5K
Data-tieteen päällikkö
$179K
Talousanalyytikko
$51.3K
Geologian insinööri
$79.6K
Graafinen suunnittelija
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$282K
Ratkaisuarkkitehti
$261K

Data Architect

Tekninen ohjelmapäällikkö
$129K
Pääomasijoittaja
$98.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Travelers on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $281,585. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Travelers ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,350.

