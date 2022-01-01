Yritysluettelo
TransUnion
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

TransUnion Palkat

TransUnion:n palkka vaihtelee $10,548 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $300,000 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TransUnion. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data-asiantuntija
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Ohjelmistoinsinööri
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
L2 $113K
L4 $179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data-tieteen päällikkö
Median $184K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $99.5K
Myynti
Median $300K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$123K
Liiketoimintakehitys
$140K
Data-analyytikko
$116K
Talousanalyytikko
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridiikka
$114K
Liikkeenjohdon konsultti
$101K
Markkinointi
$231K
Markkinointioperaatiot
$88.7K
Tuotesuunnittelija
$97.5K
Ohjelmapäällikkö
$140K
Projektipäällikkö
Median $149K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$110K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$184K
Pääomasijoittaja
$169K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TransUnion on Myynti vuosittaisella kokonaiskorvauksella $300,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TransUnion ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $122,610.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle TransUnion ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • NI
  • Alarm.com
  • Pegasystems
  • Aspen Technology
  • AbbVie
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit