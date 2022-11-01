Yritysluettelo
Trafigura
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Trafigura Palkat

Trafigura:n palkka vaihtelee $27,624 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $437,175 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Trafigura. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Liiketoiminta-analyytikko
$76.2K
Data-asiantuntija
$437K
Henkilöstöhallinto
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ohjelmistoinsinööri
$161K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Trafigura on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $437,175. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Trafigura ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $118,524.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Trafigura ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Airbnb
  • Uber
  • Pinterest
  • Tesla
  • Microsoft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit