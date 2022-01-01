Yrityshakemisto
Toyota USA
Toyota USA Palkat

Toyota USA:n palkkaväli vaihtelee $76,500:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tekninen ohjelmajohtaja :lle alaosassa $194,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Toyota USA. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Datatieteilijä
15 $161K
16 $133K
Konetekniikan insinööri
Median $96K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $100K
Projektipäällikkö
Median $115K
Tuotevastaava
Median $137K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $194K
Kemian insinööri
$102K
Asiakaspalvelu
$79.6K
Dataanalyytikko
$131K
Talousanalyytikko
$147K
Henkilöstöhallinto
$151K
Tuotesuunnittelija
Median $120K
Ohjelmajohtaja
$106K
Rekrytoija
$95.5K
Myynti
$79K
Tietoturva-analyytikko
$80.4K
Ratkaisuarkkitehti
$166K
Tekninen ohjelmajohtaja
$76.5K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$106K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Toyota USA:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $194,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Toyota USA:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $115,000.

