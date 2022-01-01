Tower Research Capital Palkat

Yrityshakemisto
Tower Research Capital:n palkkaväli vaihtelee $53,765:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle alaosassa $299,700:aan Datatieteilijä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Tower Research Capital. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $57.5K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$104K
Datatieteilijä
$300K

Talousanalyytikko
$133K
Tietotekniikan asiantuntija
$131K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$53.8K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Tower Research Capital:ssa on Datatieteilijä at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $299,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Tower Research Capital:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $117,563.

