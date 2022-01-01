Yrityshakemisto
TOTVS
TOTVS Palkat

TOTVS:n palkkaväli vaihtelee $10,894:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $33,590:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä TOTVS. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $18.7K
Tuotesuunnittelija
$12.4K
Tuotevastaava
$10.9K

Myynti
$33.6K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli TOTVS:ssa on Myynti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $33,590. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
TOTVS:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $15,557.

